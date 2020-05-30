Сегодня в Москву прилетает новый тренер столичного Локомотива Марко Николич

Сербский специалист сменил на этом посту Юрия Семина.

Еще за несколько дней до решения совета директоров об отставке Семина, фанатские объединения четко обозначили свою позицию, выступив против кадровых перемен в тренерском штабе. Многие болельщики уже выразили вотум недоверия не только руководству, но и новому наставнику Марко Николичу. Озадачивают и решения клуба по игрокам. Так, Локомотив не стал продлевать аренду полузащитника Жоао Марио. Который был одним из лучших по ходу сезона.

Добавлю, что Марко Николич до конца прошлой осени работал в венгерском «Фехерваре». С которым выиграл Чемпионат и Кубок страны. 40-летний тренер должен прибыть в Россию сегодня. Ранее сообщалось, что что «Локомотив» арендует для него чартерный самолет. После прилета в Россию Николичу предстоит пройти двухнедельный карантин.

Чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня.