Бывший канцлер Германии Шредер считает неправильным введение и сохранение санкций в условиях коронавирусного кризиса

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер считает неправильным введение и сохранение санкций в условиях коронавирусного кризиса. Когда речь идет о необходимости оживления мировой экономики — это совершенно ошибочный путь, заявил он в интервью ТАСС. По его словам, введенные ограничения должны быть пересмотрены. Он также выразил мнение, что антироссийские санкции отчасти привели к тому, что Россия стала более самодостаточной в некоторых отраслях и не зависит от импортной продукции.

