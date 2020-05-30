Двое инкассаторов, раненных в результате нападения в Красноярске, находятся в тяжелом состоянии

Их прооперировали, они в реанимации, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения. Ранее сообщалось, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Источник в правоохранительных органах сообщил, что инкассаторам стреляли по

ногам. Нападение произошло утром у отделения Сбербанка в Красноярске. Злоумышленники использовали огнестрельное оружие. На кадрах, появившихся в интернете, видно, что они забирают большую и судя по всему тяжелую сумку, после чего уезжают на темной машине. Введен в действие специальный план по задержанию нападавших. По тревоге подняты все оперативные службы муниципального управления МВД. К раскрытию преступления подключились сотрудники краевого управления уголовного розыска. О сумме похищенного пока не сообщается.