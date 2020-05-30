Сразу три рейса с россиянами, застрявшими за границей из-за коронавируса, должны прилететь сегодня в Пулково

Сразу три рейса с россиянами, застрявшими за границей из-за коронавируса, должны прилететь сегодня в петербургский аэропорт Пулково. Всем прибывшим придется две недели провести в изоляции.

Первым – около десяти часов утра – в Пулково приземлится самолет из столицы Тайланда – Бангкока. После этого – уже ближе к вечеру – вернуться домой смогут туристы из Великобритании: рейс вылетит из Лондона. Последним из вывозных бортов совершить посадку должен самолет, который следует в Петербург из Душанбе. Сейчас такие рейсы в Пулково встречают практически каждый день: так, например, накануне в Петербург прилетели россияне, застрявшие из-за карантинных мер в Узбекистане, а завтра в аэропорту ждут вывозного рейса из Майами. Все прибывшие, согласно установленным правилам, должны обязательно сдать тест на коронавирус и две недели находиться в изоляции. Некоторые пассажиры, у которых нет своего жилья в Петербурге или соседней Ленинградской области, вынуждены уезжать на изоляцию в пансионат «Заря», где городские власти на время пандемии устроили обсерватор.



В начале июня российских туристов заберут из Аргентины и Бразилии.