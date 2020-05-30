Журналисты ряда изданий потребовали освободить спецкора «Новой газеты» Илью Азара

В частности, с видеообращением выступил главный редактор издания Дмитрий Муратов. Ролик с выступлениями журналистов в поддержку своего коллеги опубликован на сайте «Новой».

28 мая Тверской суд Москвы назначил спецкору «Новой газеты» и муниципальному депутату района Хамовники 15 суток административного ареста за акцию солидарности с основателем проекта «Омбудсмена полиции» Владимиром Воронцовым. После этого у столичного управления МВД на Петровке, а также в Санкт-Петербурге начались одиночные пикеты в поддержку Азара. За два дня было задержано несколько десятков человек, в том числе сотрудники «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. Первый раз на них составили протоколы о нарушении правил проведения акции и режима изоляции. Вчера они пришли уже в качестве журналистов и их отпустили без составления протоколов. Большинству остальных задержанных вменили нарушение режима изоляции.