В Москве за сутки скончались еще 78 пациентов с коронавирусом

Это максимальный показатель с начала эпидемии. Также наибольший суточный прирост отмечен по всей России – 232 человека. Всего, по официальным данным, в столице умерло свыше 2400 человек с COVID-19, а в стране в целом более 4300. Зафиксировано свыше 387 тысяч случаев заражения, почти 160 тысяч вылечились.

Темпы ежедневного прироста выявления новых случаев заражения в России сократились почти в 12 раз. Такие данные озвучила вице-премьер Татьяна Голикова. Уже несколько дней прирост находится на уровне 2,3%, сказала Голикова. Голикова добавила, что в России есть 17 тест-систем на коронавирус и пять – на антитела, они позволяют России быть независимой в диагностике вируса.