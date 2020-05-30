Белый дом в Вашингтоне был сегодня оцеплен более чем на час из-за проходящего рядом многочисленного протеста

Он был вызван ситуацией вокруг смерти афроамериканца после его задержания в Миннеаполисе. Несколько тысяч демонстрантов, по данным телеканала Эй-би-си, выступают против произвола полицейских и требуют справедливости. Секретная служба США, обеспечивающая безопасность первых лиц страны, не выпускала журналистов из официальной резиденции главы государства, а также никого не впускала. Газета «Вашингтон пост» сообщала о небольших стычках. Полицейские задержали несколько демонстрантов, остальные протестующие пытались этому помешать. В полицейских бросали бутылки с водой. Движение автомобилей на примыкающих к Белому дому улицах было ненадолго перекрыто. После того, как протестующие разошлись, доступ в Белый дом был открыт.