Рабочая группа по поправкам в Конституцию соберется впервые за два месяца

Перерыв был связан с эпидемией коронавируса. Заседание пройдет в Общественной палате. Начало в полдень. В пресс-службе Общественной палаты уточнили, что будут присутствовать не все члены рабочей группы. Некоторые выйдут на связь по видеоконференции. Все участники, включая журналистов, обязаны быть в масках и перчатках.
2020-05-30T07:31:11+03:00
2020-05-30T07:31:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:31, 30 мая 2020
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