Рабочая группа по поправкам в Конституцию соберется впервые за два месяца

Перерыв был связан с эпидемией коронавируса. Заседание пройдет в Общественной палате. Начало в полдень. В пресс-службе Общественной палаты уточнили, что будут присутствовать не все члены рабочей группы. Некоторые выйдут на связь по видеоконференции. Все участники, включая журналистов, обязаны быть в масках и перчатках.