Состояние двух инкассаторов, раненых во время нападения в Красноярске, оценивается как средней степени тяжести

Они получили огнестрельные ранения, но были в бронежилетах, их госпитализировали, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Нападение на машину было совершено сегодня в Кировском районе Красноярска. Введен специальный план по задержанию злоумышленников. По тревоге подняты все оперативные службы муниципального управления МВД. К раскрытию преступления подключились сотрудники краевого управления уголовного розыска.