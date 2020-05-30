Музей-мемориал в польском городе Освенцим сегодня в ограниченном режиме откроют для посетителей. Он не работал два с половиной месяца из-за коронавируса.

Правила посещения территории бывшего нацистского концлагеря изменили из-за пандемии. Музей «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме доступен только для индивидуального посещения, без гида. Подготовлен специальный маршрут, количество мест, где люди могли бы контактировать друг с другом, свели к минимуму, рассказал один из руководителей комплекса Анджей Кажоржик. Он подчеркнул, что в период санитарно-эпидемиологических ограничений крайне важно обеспечить безопасность посетителей и сотрудников. Из-за этого допуск ограничат, при входе в музей все должны продезинфицировать руки, рекомендуют также соблюдать дистанцию в два метра и носить защитную маску. Музей из-за пандемии перестал работать 12 марта. Ограниченный вход разрешен только в эти выходные, когда комплекс возобновит привычную работу пока не известно, сообщается на сайте мемориального музея в Польше.

В концлагере «Освенцим» от рук нацистов погибли больше миллиона евреев, а также множество поляков и советских граждан. Узников концлагеря советские войска освободили в конце января 1945 года, более двухсот солдат погибли.