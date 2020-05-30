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07:06, 30 мая 2020

Соединенные Штаты отправят сегодня в Россию вторую партию аппаратов для искусственной вентиляции легких

Поставка осуществляется в рамках помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

21 мая в московском аэропорту Внуково приземлился военный самолет из США, который привез первые 50 аппаратов ИВЛ для столичного медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова.

Сегодня американская сторона отправит в Россию еще 150 аппратов. Как говорится на сайте компании-разработчика, приборы серии LTV изготовлены в облегченном формате для удобства их транспортировки, возможности оборудовать ими машины неотложной помощи. Кроме того, данные аппараты позволяют перевести пациента на вентиляции легких на домашний уход.

Как заявил представитель компании Патрик О'Коннор, в этот раз поставка аппаратов ИВЛ будет осуществляться не через Министерство обороны, а по линии Агентства по международному развитию.

По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, Россия полностью оплатила поставку этого медицинского оборудования.



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