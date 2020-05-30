Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России сейчас меньше единицы, но много людей в тяжелом состоянии

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России сейчас меньше единицы, но еще много людей находятся в стационарах в тяжелом состоянии. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что снижение темпов прироста

заболеваемости будет зависеть от того, насколько дисциплинированно люди будем относится к себе и к своим близким.

Дальнейшее снятие ограничений после 14 июня будет возможно при улучшении эпидемиологической обстановки. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Анастасия Ракова отметила, что установленный в Москве график прогулок может показаться странным, однако нельзя допустить ухудшения ситуации.