Уровень доверия россиян к Путину упал до 25 процентов, утверждают социологи «Левада-центра»

Специалисты ВЦИОМа, напротив, фиксируют рост президентского рейтинга.

Лишь четверть россиян назвали имя Владимира Путина в числе политиков, которым они доверяют – это на три процента меньше, чем при проведении аналогичного опроса в апреле. При этом речь идет об открытом вопросе, когда респонденты сами называют деятелей, которым они доверяют. При закрытом вопросе, когда им предлагают оценить деятельность именно Путина, его рейтинг, как правило, оказывается гораздо выше. Согласно данным «Левада-центра», больше всего президенту доверяют женщины старше 55 лет, пенсионеры, а также руководители и директора.

Между тем, по данным ВЦИОМа, уровень доверия Путину, напротив, вырос примерно на процент по сравнению с началом мая и теперь составляет почти 69 процентов. Социологи из этого центра использовали именно закрытый вопрос в интервью с респондентами. От открытой формулировки ВЦИОМ отказался около года назад после того, как президентский рейтинг упал до рекордно низких отметок.

По данным социологов «Левада-центра», постепенное снижение уровня поддержки Путина продолжается с ноября 2017 года.