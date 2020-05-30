Фейсбук и Твиттер не обнаружили нарушений в записи президента США Дональда Трампа о ситуации в Миннеаполисе

Об этом написал на своей странице глава компании Марк Цукерберг. По его словам, администрация соцсети сочла информативным фрагмент, в котором говорилось о возможности переброски в город отрядов Нацгвардии. Он также отметил, что публикация однозначно направленная против насилия, не нарушает правил компании и достаточно важна, чтобы ее прочитали люди.

Запись о беспорядках, которые вспыхнули из-за смерти афроамериканца после его задержания полицией, сначала опубликовал сам Трамп, а затем перепечатал Белый дом. Президент назвал участников погромов «бандитами» и предупредил, что «в случае любых сложностей» федеральные власти возьмут ситуацию под свой контроль. По его словам, «когда начинаются грабежи, начинается и стрельба». «Твиттер» пометил сообщение как нарушающее запрет на оправдание насилия.