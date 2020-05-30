Саудовская Аравия объявила о постепенном открытии мечетей, закрытых из-за пандемии коронавируса

Они откроются в воскресенье, за исключением святыни в Мекке. Об этом сообщает Саудовское агентство печати со ссылкой на министра по делам ислама. По его словам, мечеть Пророка в Медине также откроет двери для правоверных. При этом ее наполняемость не должна превышать 40%, а из внутреннего двора будут убраны все ковры для молящихся.

Главные исламские святыни были закрыты с 20 марта, а за три дня до этого и все молельные дома по всему королевству.

Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по количеству инфицированных коронавирусом. Там выявлено около 82 тысяч заразившихся, почти 460 заболевших умерли.