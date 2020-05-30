В Москве скончались еще 78 пациентов с коронавирусом

Это самый большой суточный показатель с начала эпидемии. Всего в столице умерли 2408 человек с COVID-19. По официальным данным, в России зафиксировано более 387 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 4370 пациентов умерли. Почти 160 тысяч вылечились.

Ситуация с распространением вируса в России стабилизируется, но власти осторожно относятся к снятию ограничений. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин.

Мишустин рассказал, что санитарные службы стран СНГ обмениваются методиками борьбы с вирусом, помогают тест-системами и расходными материалами.