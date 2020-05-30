В фонд капремонта Мурманской области, который подчиняется региональному Минстрою, пришли силовики

Это не обыски, а проверочные мероприятия, связанные с деятельностью организации, сообщил губернатор Андрей Чибис, отметив, что власти очень активно работают со всеми правоохранительными органами для того, чтобы выявлять возможные правонарушения в деятельности подведомственных учреждений. Он не назвал период, который проверяют. Источник в областной думы сообщил «Новой газете», что следственные мероприятия проводили сотрудники ФСБ.
2020-05-30T06:31:06+03:00
2020-05-30T06:31:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:31, 30 мая 2020
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