Новым и единственным владельцем газеты «Ведомости» стал основатель и гендиректор издания «ФедералПресс» Иван Еремин

Продажа состоялась, теперь издатель принадлежит АО «Саппорт». При этом Константин Зятьков из сделки вышел. Еремин заявил, что планирует приумножить число читателей за счет активной региональной экспансии.



Между тем, в редакции опасаются, что появление нового акционера может означать, что издание будет обслуживать интересы действующего режима. Соответствующий материал появился на сайте газеты, в статье описаны опасения коллектива о будущем «Ведомостей». Об этом «Эху» рассказал один из авторов публикации Павел Аптекарь.

В статье указано, что главным активом редакция считает репутацию газеты и ее журналистов, способных беспристрастно излагать информацию.