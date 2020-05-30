42 человека задержали накануне в Москве и Петербурге на акциях в поддержку журналистов

Об этом сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо». В числе задержанных вновь оказались сотрудники «Эха» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр. Но на этот раз они не стояли в одиночных пикетах, как днем ранее, а выполняли свои профессиональные обязанности.

У здания МВД на Петровке два дня подряд проходили одиночные пикеты в поддержку арестованного на 15 суток журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. Его отправили под стражу за пикет в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Адвокат «Агоры» Леонид Соловьев подал жалобу на решение Тверского суда. Он считает арест необоснованным.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, жалобу должны рассмотреть сегодня, отметил Соловьев.