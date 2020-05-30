Ряд российских артистов запросили в ФНС выплаты от государства в размере одного МРОТ на работника

Об этом пишет газета «Собеседник» со ссылкой на данные налоговой службы. Издание отмечает, что выплаты утвердили певцам Диме Билану и Николаю Баскову, а также телеведущей Регине Тодоренко. При этом отказ в предоставлении такой помощи из-за сокращения более чем 10% работников получили исполнители Григорий Лепс, Леонид Агутин и рэпер Тимати.
2020-05-30T05:07:43+03:00
2020-05-30T05:07:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2651521-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:07, 30 мая 2020
Загрузка комментариев...