На ракете-носителе «Протон-М» устранили брак, допущенный в 2015-2016 годах

Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса. По его словам, дата отправки ракеты на Байконур будет определена в ближайшее время. «Протон» предназначен для запуска телекоммуникационных спутников «Экспресс». В марте их запуск отложили из-за необходимости замены некачественных комплектующих. По данным источника в отрасли, старт намечается на 30 июля.
2020-05-30T05:06:09+03:00
2020-05-30T05:06:09+03:00
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05:06, 30 мая 2020
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