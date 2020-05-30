На ракете-носителе «Протон-М» устранили брак, допущенный в 2015-2016 годах

Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса. По его словам, дата отправки ракеты на Байконур будет определена в ближайшее время. «Протон» предназначен для запуска телекоммуникационных спутников «Экспресс». В марте их запуск отложили из-за необходимости замены некачественных комплектующих. По данным источника в отрасли, старт намечается на 30 июля.