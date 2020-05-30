Более чем в десяти американских городах проходят акции против произвола полиции

Они вызваны смертью афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе. Протесты сопровождаются беспорядками и стычками с полицией, есть задержанные, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс. Так, по его данным, участники демонстрации в Атланте разбили окна штаб-квартиры телекомпании Си-эн-эн, забросали полицейских пустыми бутылками, сожгли американский флаг, подожгли автомобиль и призвали блюстителей порядка увольняться в знак протеста против произвола, допущенного их коллегами. Поступают сообщения о стычках в нью-йоркском районе Бруклин. В Альбукерке (штат Нью-Мексико) полиция была вынуждена поднять в воздух вертолет и применить слезоточивый газ.

Массовые протесты в США спровоцировала видеозапись, на которой полицейский в ходе задержания темнокожего мужчины давит ему на шею коленом. Позже задержанный умер в больнице. Четырех полицейских уволили. Накануне одному из них предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. В Миннеаполисе, где это произошло, введен комендантский час.