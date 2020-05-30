Новым владельцем газеты «Ведомости» стал основатель и гендиректор издания «ФедералПресс» Иван Еремин

Константин Зятьков из сделки вышел. Продажа состоялась, теперь издатель принадлежит АО «Саппорт». Редакция «Ведомостей» назвала покупку газеты Иваном Ереминым «проявлением неназванных фигур, реально стоящих за официальными приобретателями». Журналисты считают, что инициаторы сделки «рассматривают издание как инструмент влияния» и «обслуживания чьих-то политических и бизнес-интересов». Опасения связаны с тем, что Еремин руководит агентством, которое, по данным сайта госзакупок, занимается «подготовкой и публикацией материалов в интересах заказчика». В заявлении на сайте газеты отмечается, что закон о СМИ запрещает владельцам и издателям вмешиваться в работу журналистов, но «в российских условиях эти запреты нередко обходятся действующими по понятиям управленцами».