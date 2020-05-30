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04:11, 30 мая 2020

Парк развлечений The Walt Disney в городе Орландо откроется 11 июля, аквапарк SeaWorld днем ранее

Власти американского округа Ориндж во Флориде дали такое разрешение. Об этом сообщил в «Твиттере» мэр округа. Новые правила предусматривают ограничения по числу посетителей, измерение у них температуры, обязательное ношение маски и запрет традиционных фейерверков и парадов. The Walt Disney Company сообщала, что ее чистая прибыль упала во втором квартале финансового года на 91% по сравнению с прошлогодними показателями. Убытки парков развлечений компании за первый квартал текущего года оцениваются почти в 1 миллиард
долларов.



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