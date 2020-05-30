Парк развлечений The Walt Disney в городе Орландо откроется 11 июля, аквапарк SeaWorld днем ранее

Власти американского округа Ориндж во Флориде дали такое разрешение. Об этом сообщил в «Твиттере» мэр округа. Новые правила предусматривают ограничения по числу посетителей, измерение у них температуры, обязательное ношение маски и запрет традиционных фейерверков и парадов. The Walt Disney Company сообщала, что ее чистая прибыль упала во втором квартале финансового года на 91% по сравнению с прошлогодними показателями. Убытки парков развлечений компании за первый квартал текущего года оцениваются почти в 1 миллиард

долларов.