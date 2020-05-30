Запуск американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon вновь могут перенести

Компания SpaceX запросила возможность резервного запуска во вторник, 2 июня, сообщает NASA. Первоначально отправка на орбиту первого за девять лет американского пилотируемого космического корабля с двумя астронавтами на борту планировалась в среду. Но из-за непогоды в районе космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида за 15 минут до старта он был отменен. Вторая попытка планировалась сегодня. Однако опять прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Пока окончательного решения не принято, сказал глава NASA Джим Брайденстайн. Это будет зависеть от обстановки утром.