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04:09, 30 мая 2020

Канцлер Германии Ангела Меркель пока не согласна на очное участие в саммите G7

Она поблагодарила его устроителя президента США Дональда Трампа за это предложение, но отказалась. Учитывая общую ситуацию с коронавирусом, канцлер не может согласиться на поездку в Вашингтон в конце июня, сообщила газета Politico со ссылкой на правительство Германии. Ранее Трамп написал в Twitter, что хочет провести встречу в очном формате, несмотря на пандемию, «в намеченные даты или около того». Изначально планировалось, что саммит состоится 10-12 июня. Позднее Белый дом допустил, что он пройдет до конца месяца.



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