Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила отсутствие данных о смертях с коронавирусом за апрель «нерабочими днями»

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила отсутствие опубликованных данных о смертях зараженных коронавирусом за апрель «нерабочими днями». Некоторые регионы не передали информацию. С 30 марта по 11 мая «органы записи актов гражданского состояния также не работали», поэтому данные о смертях не вносили в Единый государственный реестр ЗАГС, сказала вице-премьер. Ранее Голикова говорила, что Росстат опубликует статистику 29-30 мая.
2020-05-30T04:06:34+03:00
2020-05-30T04:06:34+03:00
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04:06, 30 мая 2020
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