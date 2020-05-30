Перестрелка произошла в Назрановском районе Ингушетии между членами влиятельной религиозной организации

Несколько человек госпитализированы с ранениями. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. По предварительным данным, конфликт возник на религиозной почве. В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов, стрелявших ищут.
2020-05-30T04:05:01+03:00
2020-05-30T04:05:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2651501-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:05, 30 мая 2020
Загрузка комментариев...