В Техасе взорвался опытный образец космического корабля Starship, разработанного компанией Илона Маска

Инцидент произошел на полигоне Бока Чика в районе американо-мексиканской границы. Как сообщает издание Spaceflight Now, взрыв произошел спустя две минуты после того, как был запущен двигатель Raptor. Ракета полностью уничтожена, ее обломки разбросало вокруг стартовой площадки. Информации о пострадавших пока нет.

Starship по замыслу создателей должна заменить ракету Falcon 9. В SpaceX полагают, что в будущем она сможет доставлять грузы на Луну и Марс, а затем возвращаться на Землю. Это уже не первый инцидент с прототипом. До этого ракеты взрывались в конце февраля этого года и в ноябре прошлого.