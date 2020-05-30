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03:08, 30 мая 2020

В Техасе взорвался опытный образец космического корабля Starship, разработанного компанией Илона Маска

Инцидент произошел на полигоне Бока Чика в районе американо-мексиканской границы. Как сообщает издание Spaceflight Now, взрыв произошел спустя две минуты после того, как был запущен двигатель Raptor. Ракета полностью уничтожена, ее обломки разбросало вокруг стартовой площадки. Информации о пострадавших пока нет.
Starship по замыслу создателей должна заменить ракету Falcon 9. В SpaceX полагают, что в будущем она сможет доставлять грузы на Луну и Марс, а затем возвращаться на Землю. Это уже не первый инцидент с прототипом. До этого ракеты взрывались в конце февраля этого года и в ноябре прошлого.



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