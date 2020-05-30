Всемирная организация здравоохранения оценит ущерб, который будет нанесен ее программам из-за действий США

Об этом сказала ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с организацией, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
2020-05-30T03:07:14+03:00
2020-05-30T03:07:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 30 мая 2020
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