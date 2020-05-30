Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6 миллионов

Более 366 тысяч человек умерли, свыше 2 миллионов 600 тысяч уже завершили курс лечения. Об этом сообщает сайт Worldometers, отслеживающий такую статистику. Больше всего инфицированных выявили в США (почти 1,8 млн). Далее, с большим отставанием, следуют Бразилия, Россия, Испания, Великобритания, Италия.