Министерство культуры разрешило коммерческую застройку 300 гектаров подмосковного музея-усадьбы «Архангельское»

Половина этих земель лежит в Ильинской пойме в части исторического парка. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на ответ департамента государственной охраны культурного наследия Общественному совету при министерстве. Ранее был опубликован проект постановления, которое должно установить новые охранные зоны в Архангельском. Общественный совет обратился к ведомству с просьбой отказаться от проекта. Владимир Путин дважды подписывал документы о неприкосновенности усадьбы.