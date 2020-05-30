Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем в связи с проведением парада Победы

В Москве на Красной площади и в других городах он пройдет в 10 утра по местному времени. В 10 вечера прогремит праздничный салют. Президентский указ опубликован на сайте Кремля. 9 мая парад в честь 75-летия Победы не проводился из-за пандемии коронавируса.
2020-05-30T03:04:44+03:00
2020-05-30T03:04:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:04, 30 мая 2020
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