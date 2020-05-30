В ряде стран наблюдается сбой в работе социальной сети Twitter

Наиболее активно о неполадках сообщают в Великобритании, США, Бразилии и на Филиппинах. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. По его информации, большая часть пользователей (39%) жалуются на сбои в работе сайта. Еще 37% сообщают о проблемах с приложением для Android, 13% — с приложением для Phone и iPad.