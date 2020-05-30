Таиланд планирует с 1 июля открыть международное авиасообщение, а также полностью снять ограничения по COVID-19

Таиланд планирует с 1 июля открыть международное авиасообщение, а также полностью снять ограничительные меры по COVID-19. Об этом сообщает портал The Thaiger. По его данным, будут сняты ограничения для бизнеса, в стране отменят чрезвычайное положение и комендантский час, разрешат поездки между провинциями и за рубеж. При этом некоторые меры безопасности сохранятся. Речь идет, в том числе о ношении масок и соблюдении социальной дистанции. Согласно последним данным, в Таиланде выявлено 3076 случаев коронавирусу, 57 человек умерли.