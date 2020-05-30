Трамп попросил Минюмт ускорить расследование смерти афроамериканца после его задержания полицейскими в Миннеаполисе

Президент США Дональд Трамп попросил министерство юстиции ускорить расследование смерти афроамериканца после его задержания полицейскими в Миннеаполисе. Он сообщил, что пообщался по телефону с членами семьи Джорджа Флойда и выразил им соболезнования. По словам Трампа, он не хочет, чтобы ситуация в Миннеаполисе «погрузилась в анархию и хаос», отметив, что в городе есть «мародеры», которые нарушают закон и «пытаются заглушить голос мирных протестующих».

В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты после публикации в интернете видеозаписи, на которой полицейский в ходе задержания темнокожего мужчины давит ему на шею коленом. Тот кричал, что не может дышать, но полицейские не обращали на это внимания. Вскоре задержанный умер в больнице. Четырех полицейских уволили. Накануне одному из них предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. В Миннеаполисе ввели режим чрезвычайной ситуации.