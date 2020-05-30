Несколько российских интернет-СМИ удалили новости о пародии Максима Галкина на Владимира Путина и Сергея Собянина

Несколько крупных российских интернет-СМИ удалили со своих сайтов новости о пародии Максима Галкина на Владимира Путина и Сергея Собянина. Как пишет издание The Bell, в их числе «Лента.ру», «Газета.ру», «Московский комсомолец», Rambler News, Regnum, телеканал «360 Подмосковье». Как рассказал источник в одном из изданий, заметки снимали по звонкам чиновников, причем, в зависимости от издания из мэрии или из администрации президента. Видеоролик с пародией на Путина и Собянина Галкин выложил у себя в инстаграме в четверг вечером. Артист одновременно изображает обоих политиков. В пятиминутном сюжете высмеиваются новые правила прогулок в Москве.