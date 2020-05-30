42 человека задержали накануне в Москве и Петербурге на акциях в поддержку журналистов

Об этом сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо». В числе задержанных в Москве вновь оказались сотрудники «Эха» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр. Но на этот раз они не стояли в одиночных пикетах, как днем ранее, а выполняли свои профессиональные обязанности. У здания МВД на Петровке два дня подряд проходили одиночные пикеты в поддержку арестованных на 15 суток журналиста Ильи Азара и активиста Виктора Немытова. Их отправили под стражу за пикеты в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.