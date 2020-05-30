В американском городе Миннеаполисе введен комендантский час

Причиной стали массовые беспорядки, начавшиеся из-за смерти афроамериканца. Как следует из распоряжения мэра, ограничения будут действовать в ночь на субботу и на воскресенье по местному времени (с 04.00 до 14.00 мск). Нарушителей ждет штраф до тысячи долларов или заключение на срок до 90 дней.

В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты после размещения в интернете видеозаписи, на которой полицейский в ходе задержания темнокожего мужчины давит ему на шею коленом. Тот кричал, что не может дышать, однако полицейские не обращали на это внимания. Вскоре афроамериканец умер в больнице. Четырех полицейских уволили. Накануне одному из них предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.