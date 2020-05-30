В Москве осудили решение Вашингтона разорвать отношения со Всемирной организацией здравоохранения

США нанесли удар по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении в тот момент, когда миру нужна консолидация. Об этом сказала ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова. «Что могут США предложить миру взамен?», — спросила она, отметив, что «печальная картина, открывшаяся в американской системе здравоохранения в период пандемии, не оставляет шанса Вашингтону говорить о лидерстве в этой сфере». Накануне президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.