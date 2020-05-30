Президент Владимир Путин подписал обновленную стратегию по противодействию экстремизму до 2025 года

Документ опубликован на портале правовой информации. В стратегии появилось понятие «идеология насилия» в дополнение к «экстремистской идеологии» и изменилось определение радикализма. В документе отмечается, что «значительное негативное влияние на ситуацию в стране оказывает деструктивная деятельность некоторых иностранных организаций и подконтрольных им российских объединений», которая осуществляется в том числе под видом «гуманитарных, образовательных, культурных, национальных и религиозных проектов». Также в нем появился пункт про распространение радикализма в спортивных школах и клубах.