В Москве за сутки умерли 78 человек с коронавирусом

Это — максимальный показатель с начала пандемии. Предыдущий максимум – 77 смертей — был зафиксирован 18 мая. Общее число жертв в столице составило 2408. Последние четыре дня число летальных случаев колебалось в диапазоне 71-76. В столичном оперативном штабе сообщили, что во всех случаях у пациентов был подтвержден диагноз пневмония и положительный тест на COVID-19. По данным на утро пятницы в целом в России также было зафиксировано рекордное количество летальных случаев от коронавируса: 232.