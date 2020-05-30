В Москве за сутки скончались 78 пациентов с коронавирусом

Это самое большое количество с начала пандемии, отметили в городском штабе. Общее число жертв новой инфекции в столице превысило 2400. По данным федерального штаба, в России с начала пандемии скончались свыше 4300 человек, всего инфицированных было выявлено почти 388 тысяч.