В Москве за сутки скончались 78 пациентов с коронавирусом

Это самое большое количество с начала пандемии, отметили в городском штабе. Общее число жертв новой инфекции в столице превысило 2400. По данным федерального штаба, в России с начала пандемии скончались свыше 4300 человек, всего инфицированных было выявлено почти 388 тысяч.
2020-05-30T00:11:23+03:00
2020-05-30T00:11:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:11, 30 мая 2020
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