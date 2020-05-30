В США сегодня должен состояться запуск космического корабля Crew Dragon с экипажем на борту

Без преувеличения можно сказать, что за этим стартом будет следить весь мир. Дело даже не в том, что запуск будут транслировать в интернете на всех возможных площадках. Это первый полет американского экипажа на американском аппарате с 2011 года, когда пилотируемая программа была свернута. Во-вторых, на околоземную орбиту к Международной космической станции отправляется аппарат, созданный частной компанией. SpaceX Илона Маска использовала наработки из грузового корабля Dragon. Пассажирская версия способная перевозить четырех членов экипажа и обеспечивать их жизнедеятельность в течение недели. Правда, в предстоящую экспедицию полетят всего двое – Боб Бенкен и Даг Херли.

Старт ракеты был намечен на среду. На мыс Канаверал во Флориде даже приехал президент США. Но запуск в последний момент отменили из-за плохой погоды. Сегодня вечером Crew Dragon дадут еще один шанс.

Старт космического корабля состоится после 22 часов по московскому времени.