Некоторые российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на совещание Путина и Собянина о режиме прогулок по графику

Как утверждается, на это повлияли звонки чиновников.

5-минутная пародия юмориста Максима Галкина под названием «Счастливое время строгого режима прогулок» вызвала интерес со стороны российских СМИ. Однако на сайтах некоторых изданий новости об этом не продержались и нескольких часов.

Как пишет интернет-издание The Bell, публикации удалили входящие в холдинг Rambler Group сайты Lenta.ru и Gazeta.ru, а также сам «Рамблер». Новости о пародии Галкина исчезли и с сайтов газеты «Московский комсомолец» и телеканала «360 Подмосковье». Источники в одном из изданий утверждают, что, в зависимости от статуса СМИ, требовать убрать публикации могли по звонку как из мэрии, так и из администрации президента. Там, впрочем, эти сведения не комментируют.

Ролик Галкина, о котором идет речь, посвящен недавнему совещанию президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Он уже набрал несколько миллионов просмотров. Юморист пародирует обоих политиков. Например, градоначальник в изображении Галкина предлагает, чтобы москвичи двигались «строго по уложенному орнаменту плитки». Назвать режим прогулок в строго определенные дни персонажи решили «графиком, чтобы подышать свободно через день».

Галкин не раз за последнее время пародировал президента, а также во время выступления в Новосибирске в октябре прошлого года жаловался на цензуру на российском телевидении.