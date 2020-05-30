Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в причастности к пандемии

Президент США заявил, что ее полностью контролирует Китай, который , по мнению Трампа, скрывал информацию о коронавирусе, что привело к его распространению. Трамп подчеркнул, что США разрывают все отношения с ВОЗ. В российском МИДе это назвали ударом по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении.
2020-05-30T00:02:17+03:00
2020-05-30T00:02:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:02, 30 мая 2020
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