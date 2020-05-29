Экс-полицейскому в США, чьи действия привели к массовым протестам, предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве

Бывшему полицейскому в США, чьи действия привели к массовым протестам, предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. При задержании Дерек Шовин встал коленом на горло и удерживал в таком состоянии 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Он скончался в больнице. Это вызвало в Миннесоте протесты и беспорядки. Был сожжен полицейский участок.