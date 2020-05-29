В России выявлено более 1100 летальных исходов, которые не вошли в статистику по коронавирусу

Это те люди, у которых был положительный тест, но скончались они по другой причине, к примеру, от инфаркта, — сказала вице-премьер Татьяна Голикова, — передает Интерфакс. По последним данным, в России от коронавируса скончались более 4 тысяч 300 человек. Голикова добавила, что всех умерших с коронавирусом в России для учета в статистике делят на пять групп и только одна из них расценивается именно как смертность от коронавируса. При этом Голикова в телеэфире вновь отвергла предположение о том, что в России занижается статистика смертности от новой инфекции.