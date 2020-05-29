Дональд Трамп обвинил Китай и Всемирную организацию здравоохранения в распространении коронавируса

По словам президента США, их действия привели к «сотне тысяч смертей американцев и более миллиона по всему миру». Между тем, по последним данным американского университета Джолнса Хопкинса, от коронавируса скончались в общей сложности почти 363 тысячи человек. Трамп подчеркнул, что США разрывают все отношения со Всемирной организацией здравоохранения и лишают ее финансирования. Кроме того, Трамп заявил, что власти Китая фактически лишают Гонконг обособленного статуса, поэтому Вашингтон пересмотрит с ним свои договоренности .