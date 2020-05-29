США лишат Гонконг ряда льгот, в том числе торговых

Фактически он перестал быть обособленной частью Китая, заявил Дональд Трамп. По его словам, отмена особого статуса коснется целого ряда соглашений между США и Гонконгом, в том числе по вопросам экстрадиции, экспорта и торговли продукцией двойного назначения. Трамп также сообщил, что госдепартамент США пересмотрит рекомендации в отношении Гонконга с учетом возросшей угрозы слежки и преследований со стороны сил внутренней безопасности Китая". США также введут санкции против китайских чиновников. Ранее власти Китая подготовили законопроект о национальной безопасности Гонконга, который на Западе расценили как лишения спецрайона статуса автономии.